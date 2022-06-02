В Финляндии, в 400 километрах от Петербурга, выявили второй случай обезьяньей оспы

Теперь ездить в Финляндию еще и опасно. Впрочем, все равно граница закрыта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вслед за коронавирусом мир напугала оспа обезьян. Хоть врачи и говорят, что болезнь не слишком заразна, но, тем не менее, принимают все меры предосторожности. В России пока случаев заболевания не было, но в 400 километрах от Петербурга, в Финляндии, уже есть два случая.

- На сайте медицинского округа столичного региона HUS отмечается, что инфекция была зарегистрирована у пациента мужского пола, - пишет «Мойка 78».

По словам врачей, заболевший мужчина недавно ездил в Европу. Сейчас он находится на домашнем лечении.

При этом граница Финляндии и России закрыта даже еще сильнее, чем во время коронавируса. В настоящее время между странами не летают самолеты, остановлено движение поездов «Аллегро». Попасть в Суоми и обратно можно лишь на машине и автобусе, но только ограниченному кругу лиц.

Напомним, что группа «Ленинград» не смогла пройти мимо темы и уже поглумилась над европейцами, выпустив матерный клип о причинах появления обезьяньей оспы.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.