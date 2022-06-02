Военный из Сестрорецка погиб на Украине

Молодой военнослужащий из Сестрорецка погиб на Украине. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Молодой военнослужащий, житель Сестрорецка, погиб на Украине. О смерти 21-летнего парня сообщила на странице ВКонтакте администрация Курортного района Петербурга. Также чиновники назвали время и место прощания с погибшим.

- Отпевание состоится 3 июня в 10.30 в Храме Казанской иконы Божьей Матери в Зеленогорске. Похороны в 12.00 на Сестрорецком кладбище, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Для желающих проститься с павшим военнослужащим будет организован автобус из центра Сестрорецка, который отвезет людей сначала в храм, а потом на кладбище.

Известно, что Егор Балякин погиб 24 мая. Посмертно он представлен к ордену Мужества.

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