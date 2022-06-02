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Происшествия2 июня 2022 14:28

Полуторогодовалый ребенок облился кипятком из-за недосмотра родителей в Петербурге

Его в тяжелом состоянии увезли в больницу
Кирилл МИНЯЙЛО
В Петербурге ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как он облил себя кипятком

В Петербурге ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как он облил себя кипятком

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полуторогодовалый мальчик облил себя кипятком из-за недосмотра родителей в Московском районе Санкт-Петербурга. Ребенка в тяжелом состоянии увезли в больницу. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 2 июня.

- Врачи увезли пострадавшего с термическим ожогом туловища, рук и ног. Мальчик облил себя кипятком примерно в 14:00 часов дня 1 июня, - передает источник.

Родители мальчика, 22-летняя мать и 30-летний отец, вызвали бригаду скорой помощи. Теперь малышу помогают врачи.

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