Фонтан на Английском проспекте в Петербурге запустили после ремонта

ГУП "Водоканал" починил фонтан на Английском проспекте ФОТО: пресс-служба предприятия

Фонтан у дома № 13 по Английскому проспекту в Санкт-Петербурге запустили после реконструкции в четверг, 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

- Фонтан построили в 2003 году. Он работал короткое время, после чего вышел из строя. Теперь вместо одной чаши с пирамидальными фигурами в центре фонтан состоит из трех разновысотных прямоугольных чаш. Отмостку вокруг фонтана сделали из бучардированного серого гранита. Чаши фонтана выполнили из ладожского красно-розового, полированного гранита, - рассказали в пресс-службе.

Из центра гранитной раковины в фонтане бьют вертикальные струи разной высоты. Вода каскадом переливается из одной чаши в другую.

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