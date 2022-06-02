Пожарный спас тонущего мальчика в Ленинградской области

Тонущего в реке мальчика спас пожарный в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожарный спас тонущего в реке Нарва мальчика в Ивангороде в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 47-му региону в четверг, 2 июня.

- Все случилось 30 мая. Спасатель вечером возвращался с учебы домой и услышал крики о помощи. Мальчика уже уносило течением от берега. Ни секунды не раздумывая, рискуя собственной жизнью, пожарный ринулся на помощь. И спас ребенка, - рассказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что беды можно было избежать, если бы мальчик находился под присмотром взрослых. В министерстве призвали соблюдать правила безопасности. Жителям напоминают не купаться в необорудованных водоемах, не купаться пьяными и не нырять в необследованные места. Детей также не нужно оставлять у водоемов без присмотра.

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