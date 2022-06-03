250 тысяч квадратных метров жилья построили в Петербурге за май

250 тысяч "квадратов" жилья ввели в эксплуатацию за май. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 250 тысяч квадратных метров жилья было введено в эксплуатацию в Петербурге за май. Самым активно застраивающимся районом второй раз подряд стал Приморский. Здесь сдано четыре дома на 2 647 квартир (97 тысяч кв.метров).

- Следующим по объему ввода жилищного строительства оказался Пушкинский район – два дома на 1658 квартир общей площадью 74 тысячи квадратных метров, - сообщает пресс-служба Комитета по строительству.

Далее идет Петродворцовый район, где сдано 28,4 тысячи «квадратов». Это один дом на 461 квартиру.

Кроме того, было пущено в эксплуатацию 17 прочих объектов, таких как гостиницы в Выборгском и Кировском районах, вторая очередь развязки ЗСД с Шуваловским проспектом и другие.

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