Двух девушек изнасиловали трое мигрантов на дамбе в Кронштадте

У тоннеля на дамбе изнасиловали двух 21-летних девушек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две молодые жительницы Кронштадта заявили об изнасиловании, которое произошло прямо на дамбе. По словам потерпевших, ночью 2 июня неподалеку от тоннеля КАДа над ними надругались трое мужчин неславянской внешности.

- В 2:40 по «горячим следам» были задержаны трое граждан Узбекистана 1969, 1995 и 2001 годов рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Двое из иностранцев стояли на миграционном учете, а третий имел запрет на пребывание в России с 3 апреля 2022 по март 2025 года. Но, тем не менее, находился здесь.

Пострадавшие девушки были госпитализированы с травмами головы, ссадинами на руках и ногах, ушибами на лице. Признаки изнасилования подтверждены врачами.

У подозреваемых в преступлении мигрантов изъят канцелярский нож.

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела об изнасиловании и покушение на насильственные действия.

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