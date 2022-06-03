Школьница из Петербурга напилась таблеток, чтобы похудеть перед поездкой на море

В Петербурге девочка попала в реанимацию, напившись таблеток для похудения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 13-летняя школьница попала в реанимацию, выпив 15 таблеток ради похудения. Все произошло днем в четверг, 2 июня. Девочке стало плохо, и она подошла к маме и призналась, что прочитала в интернете о «действенном» способе, как сбросить несколько килограмм в короткие сроки. Вот только эта «процедура» с таблетками чуть не убила подростка. Ее срочно госпитализировали.

- По словам матери, дочь за несколько дней до происшествия сказала ей, что стесняется веса своего тела и не будет купаться в купальнике на море. Девочка сначала думала, что будет плавать в футболке, но потом все же захотела срочно похудеть и начиталась всяких способов в Сети. Врачи оценили состояние девочки как тяжелое, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что семья девочки полная и не состоит на учете. Проверку по факту смертельно опасного похудения проводят полицейские Невского района.