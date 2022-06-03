Два миллиона долларов наличными привез в сумке из Турции житель Петербурга

Мужчина пытался провезти через таможню два миллиона долларов. Фото: СЗТУ

Набитую деньгами сумку, нимало не стесняясь, привез из Турции на самолете житель Петербурга. На таможне в Пулково он честно заявил, что имеет при себе два миллиона долларов наличными. Однако все пошло не по плану.

- Пассажир пояснил, что деньги получил от продажи недвижимости, но документы, подтверждающие их происхождение, предоставить на таможне не смог, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

А поскольку по закону без подтверждения разрешено ввозить лишь 100 тысяч долларов, всю кучу наличных не пропустили через границу. Чтобы не потерять деньги, через несколько часов мужчина, не выходя из Пулково, забрал сумку с наличностью и увез доллары обратно в Турцию.

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