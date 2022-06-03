Власти Ленобласти рассказали о прогрессе восстановления города Енакиево в ДНР

Власти Ленобласти продолжают восстанавливать город Енакиево в ДНР. Фото: online47.ru

Власти Ленобласти рассказали о ходе восстановительных работ в Енакиево на территории ДНР. Напомним, над городом взяли шефство, поскольку там требуется реконструировать многие социальные объекты. В первую очередь – отремонтировать дороги. Как пишет online47.ru со ссылкой на вице-губернатора Анны Данилюк, недавно границу пересекли медики вместе со спецтехникой.

- В ближайшее время в Енакиево выдвинутся наши специалисты транспортных служб, им предстоит наладить качественное транспортное сообщение в регионе, – пояснила Анна Данилюк. – Готовы к работе и специалисты в сфере ЖКХ для обследования местной инфраструктуры.

Еще в ближайших планах областных властей подготовить разрушенный город и ближайшие населенные пункты к отопительному сезону, а также привезти компьютеры и другое оборудование в школы для старта нового учебного года.