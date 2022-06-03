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Происшествия3 июня 2022 10:08

В Белоострове мужчина выстрелил из ружья в ягодицу ребенку

Обстоятельства ЧП выясняются
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Белоострове из ружья подстрелили ребенка.

В Белоострове из ружья подстрелили ребенка.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Курортного района проводит проверку по факту инцидента со стрельбой в Белоострове. Здесь мужчина по неизвестной пока причине выстрелил в ребенка. В результате 12-летний мальчик получил рану чуть пониже спины.

- Все произошло около девяти часов вечера 2 июня. Ребенок получил пулевое ранение в левую ягодицу, - пишут «Невские новости».

По счастью, ранение оказалось не опасным. После оказания медицинской помощи ребенок был отпущен на амбулаторное лечение.

Подробности происшествия, в том числе причина стрельбы, уточняются.

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