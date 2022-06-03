В Белоострове мужчина выстрелил из ружья в ягодицу ребенку

В Белоострове из ружья подстрелили ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Курортного района проводит проверку по факту инцидента со стрельбой в Белоострове. Здесь мужчина по неизвестной пока причине выстрелил в ребенка. В результате 12-летний мальчик получил рану чуть пониже спины.

- Все произошло около девяти часов вечера 2 июня. Ребенок получил пулевое ранение в левую ягодицу, - пишут «Невские новости».

По счастью, ранение оказалось не опасным. После оказания медицинской помощи ребенок был отпущен на амбулаторное лечение.

Подробности происшествия, в том числе причина стрельбы, уточняются.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.