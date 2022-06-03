В Сестрорецке простились с рядовым Егором Балякиным, погибшим на Украине

В Сестрорецке похоронили военнослужащего, погибшего на Украине. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Сестрорецке прошла траурная церемония прощания с рядовым военнослужащим Егором Балякиным, погибшим в конце мая на Украине. О смерти уроженца Сестрорецка накануне сообщила администрация Курортного района. Теперь соболезнования родным и близким выразил губернатор города.

- Егор Балякин - настоящий российский солдат. Свою жизнь он отдал, защищая мирных жителей Донбасса, – говорится в соболезновании от имени Александра Беглова.

Известно, что прощание с погибшим военным прошло в Храме Казанской иконы Божьей Матери в Зеленогорске. После отпевания траурный кортеж вернулся в Сестрорецк, где на местном кладбище состоялись похороны.

Егор Балякин представлен к ордену Мужества посмертно. Ему был 21 год.

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