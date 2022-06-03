Туристическая «Ласточка» в Выборг будет ходить из Петербурга каждые выходные июня

Туристический вагон "Ласточки" в Выборг будет ходить из Петербурга четыре выходных в июне Фото: Олег ЗОЛОТО

В июне туристический электропоезд «Ласточка» будет перевозить пассажиров с Финляндского вокзала в Выборг в 09:30 часов каждые выходные месяца. Об этом сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» в пятницу, 3 июня.

- «Ласточка» будет ходить 5, 12, 18 и 25 июня. Экскурсию организуют в последнем, хвостовом, вагоне поезда. В пути пассажирам расскажут интересные факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других населенных пунктов, через которые будет проходить маршрут, - говорится в сообщении компании.

Число мест в туристическом вагоне ограничено. Для поездки в нем нужно купить билет на «Ласточку» с отправлением в 09:30 часов с Финляндского вокзала. Также нужно оформить услугу для экскурсии. Ее стоимость – 99 рублей. Сделать это можно в кассах 4 и 5 на Финляндском вокзале. Полученный билет пассажиры должны предъявить в последнем вагоне электропоезда.

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