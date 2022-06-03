С 16 июня из Петербурга в Баку начнут перелеты впервые после пандемии

Из Санкт-Петербурга возобновляют рейсы в Баку с 16 июня Фото: Александр ГЛУЗ

С 16 июня из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге возобновят перелеты в столицу Азербайджана – Баку. Это будет первым рейсом авиакомпании AZAL по данному направлению с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщили в пятницу, 3 июня, в пресс-службе петербургского аэропорта.

- Перелеты будут проводить по четвергам и воскресеньям на воздушном судне Airbus A320. Вылет из Санкт-Петербурга запланировали в 23:10 часов, прилет – 03:45 часов. Из Баку до Санкт-Петербурга будут вылетать в 19:00 часов, а прилетать в 22:10 часов. Время для Санкт-Петербурга и Баку указали местное, - говорится в сообщении.

Пресс-служба Пулково добавила, что на рейсах авиакомпании AZAL можно улететь в Тбилиси, Актау, Дубай, Стамбул, Ташкент и Тегеран.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.