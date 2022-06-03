Ночную трапезу лося сняла фотоловушка в Ленобласти

Фотоловушка поймала лося за поеданием свежей зелени ночью в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

Фотоловушка поймала лося во время поедания зелени в Ленобласти. Копытные дождались свежей травы и теперь с удовольствием поглощают ее в больших количествах. Едят лоси и днем, и ночью. Один из таких жителей леса попал на камеру, сообщили в пресс-службе Нижне-Свирского государственного заповедника 3 июня.

- Зимой весь рацион крупных таежных копытных – это лишь кора деревьев, хвоя, веточки ив, осин и случайно вытаявшие островки жухлой травы. Неудивительно, что с наступлением лета животные стремятся наесться свежими побегами вдоволь, - рассказали сотрудники заповедника.

На записи также видно, что у лосей начинают расти рога. К осени они превратятся в шикарную «корону». Она должна будет стать весовым доводом в споре двух лосей за внимание самки.

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