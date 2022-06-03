Центр Петербурга перекроют 4 июня из-за велогонки с 20:00 до 23:05 часов

Велогонка ограничит вечернее движение автомобилей в центре Петербурга 4 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

Движение автомобилей закроют в центре Санкт-Петербурга вечером 4 июня из-за велогонки La Strada. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 3 июня.

- С 20:00 до 23:05 часов водители не смогут проехать по Дворцовому, Троицкому, Сампсониевскому и Гренадерскому мостам. Также проехать нельзя будет по ряду центральных улиц, - говорится в сообщении.

Кроме этого, изменят движение общественного транспорта. Маршрут поменяют минимум у 21 автобуса: № 1, 3, 6, 7, 10, 14, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 54, 55, 70, 71, 74, 128, 136, 191, 230.

Изменится и движение восьми троллейбусов: № 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 31.

Во время велогонки по измененному графику будут ездить и три трамвая: № 3, 6, 40.

Подробное описание измененных маршрутов можно найти на сайте городского комитета по транспорту.

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