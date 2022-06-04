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Происшествия4 июня 2022 17:17

Трехлетний малыш упал в ванну с кипятком на Парашютной

За мальчиком недосмотрела мама
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Малыша госпитализировали с ожогами почти по всему телу.

Малыша госпитализировали с ожогами почти по всему телу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером пятницы 35-летней петербурженке пришлось звонить в скорую вместо того, чтобы укладывать трехлетнего сынишку спать. Как рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах, мальчик упал в ванну с кипятком. Домашнее ЧП произошло в квартире на Парашютной. Вероятно, перед вечерним купанием.

– Это случилось по недосмотру мамы. Когда женщина отвлеклась, малыш потянулся за игрушкой и свалился в горячую воду. Обжег, к сожалению, почти все части тела, – уточнил источник.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, ожогами оказались покрыты лицо, шея, грудь, живот, ручки и ножки. Сильнее всего пострадало лицо, которое первым приняло на себя термический "удар". К слову, семья ребенка считается благополучной и не состоит на учетах.

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.