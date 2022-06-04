В Ботанический сад выстроилась очередь желающих посмотреть на Царицу ночи

Кактус с крупными ароматными цветками цветет всего один раз в год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ботанический сад на улице Профессора Попова выстроилась внушительная очередь вечером субботы, 4 июня. Как передает корреспондент "Комсомольской правды в Петербурге", люди спешат увидеть легендарную Царицу ночи.

Редкий кактус Селеницереус крючковатый цветет всего лишь раз в год, а красивые ароматные цветы показывает в течение всего нескольких часов. После такой "минуты славы" цветы кактуса мгновенно увядают. Неудивительно, что петербуржцы и туристы стремятся успеть на редкий цветочный показ.

Ботанический сад устраивает "смотрины" Царицы ночи каждый год уже более 60 лет. В прошлом веке, рассказывают в Ботсаду, выстраивались такие очереди, что людям разрешали заходить к Царице до глубокой ночи.

– Показ Царицы ночи состоится сегодня с 20.00 и до 23.15 на вход. Касса работает с 20:00 до 23:00. Билеты: взрослый – 500 рублей, детский – 350 рублей, – сообщается на сайте Ботанического сада.