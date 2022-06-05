Пять торговых центров «заминировали» в Петербурге

Никаких взрывных устройств специалисты на местах не обнаружили. Фото: Артем КИЛЬКИН

В минувшую субботу, 4 июня, в Северной столице неожиданно активизировались «интернет-террористы». Неизвестные по электронной почте сообщили о минировании сразу пяти городских торговых центров, рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

- Сообщение о минировании поступило около половины седьмого вечера на электронную почту справочной службы московского аэропорта «Шереметьево», - уточнил источник. – В нем говорилось, что в Петербурге установлены взрывное устройства в торговых центрах «Олимпик Плаза», «Генри Молл», «Невский центр» и «Румба».

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели все перечисленные в письме объекты и ожидаемо не нашли там никаких следов взрывных устройств. Эвакуация персонала и посетителей не проводилась. Детали инцидента устанавливают сотрудники полиции.