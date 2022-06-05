Мужчина с автоматом открыл стрельбу на Кушелевской дороге в Петербурге

Житель Петербурга пострелял с балкона из автомата и отправился в отдел полиции. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербуржец достал автомат и начал стрелять средь бела дня с балкона дома №7 на Кушелевской дороге. Поведение опасного соседа не понравилось другим местным жителям, они вызвали полицию. Мужчину оперативно задержали с поличным. Оказывается, он даже не был пьян. Просто хулиганил. За что и получил административный протокол.

- Автомат мужчины изъяли. Он был охолощен. Хозяина оружия доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным «КП-Петербург», мужчина родился в Тверской области. К административной ответственности его ни разу не привлекали. Судимостей тоже нет. Всего с места происшествия полицейские изъяли 19 гильз.