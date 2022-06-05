Подросток умер от удара током в трансформаторной будке в Ленобласти

В Ленобласти умер подросток, дотронувшийся до трансформаторной будки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14-летний подросток умер от удара током в трансформаторной будке в деревне Орехово в Приозерском районе Ленобласти. СК возбудил уголовное дело. Детали трагедии рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. Мальчик приехал на дачу с родителями праздновать окончание учебного года и начало лета. Он отправился кататься на велосипеде с друзьями, но в какой-то момент захотел попасть поближе к будке.

- Особо-опасный объект никак не изолировали и не огородили от посторонних лиц. Ток прошел через все тело ребенка. Семья у мальчика благополучная и на учете не состоит. Отец – пенсионер МВД. У матери и отца большое горе, отдых обернулся страшной трагедией, - говорит источник «КП-Петербург».

Добавим, что уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи намерены дать оценку ответственным за контроль над трансформаторной будкой. Виновных по делу пока нет, но если их найдут, то им грозит до двух лет колонии.