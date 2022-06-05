Отреставрированную скульптуру «Венера Коломенская» вернули в Дровяной переулок

Венеру Коломенскую вернули в Дровяной переулок в Петербурге после годичной реставрации. Фото: vk.com/klmnspb

В Дровяной переулок в Петербурге вернулась скульптура, именованная местными жителями как «Венера Коломенская». Напомним, прошлым летом статую забрали из сквера из-за ее плохого состояния. Деньги на реставрацию собирали через краудфандинг. Понадобилось около 300 тысяч рублей.

Скульптура в процессе реставрации. Фото: vk.com/klmnspb

- С возвращением, дорогая Венера. Теперь у нее прекрасный букет! Сейчас идет подготовка к ее торжественной установке и открытию, которое пройдет в следующее воскресенье, 12 июня, - пишут причастные к реставрации петербуржцы в группе «Соседи Коломна» во «Вконтакте».

Добавим, что изначально Венера Коломенская была обнаженной, но в итоге скульптор ее одел. Правда, шли годы, а скульптуре отламывали то ноги, то руки. А в руках Венеры изначально был голубь, но и его оторвали.