Насильник затащил петербурженку в кусты и избил, пока ее искал бойфренд

В Петербурге неизвестный набросился на девушку и затащил ее в кусты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге насильник затащил девушку в кусты и избил. Все произошло в ночь на 6 июня на проспекте Юрия Гагарина. Как рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах, в течение 20 минут девушку искал ее бойфренд, который слышал крик любимой. Насильник в итоге не получил, что хотел и поспешил скрыться. Жертва и ее молодой человек заявили в полицию.

- 25-летнюю девушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множеством гематом и ссадин на лице. По словам пострадавшей, нападавший хотел изнасиловать ее. Он был азиатом с очень крупным лицом, рост до 175 сантиметров. Злодей был одет в зеленую футболку, его разыскивают – говорит источник «КП-Петербург».

Добавим, что полицейские собираются просмотреть записи с камер видеонаблюдения, в объектив которых мог попасть мужчина. Уголовное дело пока не возбуждали.