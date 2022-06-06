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Политика6 июня 2022 10:36

Глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков выдвинут на должность вице-губернатора Петербурга

Его кандидатура внесена для утверждения в Законодательное собрание
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Кирилл Поляков займет место Максима Соколова. Фото: gov.spb.ru

Кирилл Поляков займет место Максима Соколова. Фото: gov.spb.ru

Глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков может стать новым вице-губернатором Петербурга. Его кандидатуру внес на рассмотрение в Заксобрание города губернатор Северной столицы.

- Александр Беглов направил в Заксобрание кандидатуру Кирилла Валентиновича Полякова для согласования на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта, промышленной и научно-технической политики Санкт-Петербурга, а также за развитие предпринимательства и потребительского рынка, - сообщает пресс-служба Смольного.

Другими словами, Поляков займет место Максима Соколова, ушедшего в мае 2022 года на пост директора АвтоВАЗа.

В ведении Полякова будет хорошо знакомый ему Комитет по транспорту, а также комитеты по инвестициям; промышленной политике, инновациям и торговле.

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