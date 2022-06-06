Главный корабль «Алых парусов» пришвартовался у кронштадтской дамбы

Бриг "Россия" пришвартовался у дамбы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже совсем скоро, в конце июня, в Петербурге прогремит главный праздник выпускников. «Алые паруса», как и всегда, станут красочным событием, которое будет смотреть вся страна. А его звездой как всегда окажется бриг «Россия», тот самый парусник под алыми парусами. Сейчас он пришвартовался у дамбы в Кронштадте, где будет готовиться к торжествам.

- Для монтажа светового и музыкального оборудования, а также проведения тренировочных выходов, 6 июня бриг «Россия» пришвартовался к техническому причалу судопропускного сооружения С-1, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Напомним, что в нынешнем году «Алые паруса» пройдут в очном формате и без ограничений. Красочный праздник в акватории Невы развернется в ночь с 24 на 25 июня.

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