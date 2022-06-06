В Петербурге 4-летний ребенок получил перелом черепа после наезда велосипедиста

Велосипедист сбил ребенка на юге Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Кировского района Петербурга ищет велосипедиста, который вечером минувшего воскресенья сбил 4-летнего ребенка. Малыш получил серьезные травмы, включая перелом основания черепа, и был госпитализирован.

- 5 июня около 17:00 у дома 27 по улице Лени Голикова, ребенка сбил неизвестный велосипедист, который скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В настоящее время мальчик находится в одной из больниц Петербурга, его состояние врачи оценивают как средне-тяжелое.

Человека на велосипеде ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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