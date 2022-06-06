Питьевая вода в Петербурге на 98,6% соответствует норме

Питьевая вода в Петербурге идеальна, пока не попадает в трубы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Питьевая вода в Петербурге почти что чистая. Мониторинг, проведенный специалистами городского управления Роспотребнадзора в мае, показал, что 98,6% проб соответствуют гигиеническим нормативам.

- В распределительной сети выполнены исследования 146 проб по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, 19 проб по вирусологическим показателям, - отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Причем, до попадания в трубы вода имела 100-процентное качество. На выходе со станций «Водоканала» вода полностью соответствовало нормативам, однако потом ее качество снижалось.

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