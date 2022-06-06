Вышел тизер фильма «Майор Гром: трудное детство», снятого в Петербурге

Вышел тизер-трейлер фильма «Майор Гром: трудное детство», который снимали в Санкт-Петербурге

Вышел тизер-трейлер фильма «Майор Гром: трудное детство», который снимали в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовала на своем YouTube-канале студия «BUBBLE».

- Действие картины происходит за 20 лет до событий, рассказанных в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор». Сотрудник полиции Санкт-Петербурга Константин Гром пытается найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис, в то время как его десятилетний сын Игорь пробует заработать денег, ввязываясь в сомнительные авантюры... - анонсировала студия.

Главного героя будет играть актер Кай Гетц. Отца сыграет Сергей Марин. Кино снимали весной 2022 года в Санкт-Петербурге. Премьеру фильма планируют на новогодние каникулы 2023 года.

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