В Петербурге появится четырехполосная дорога в створе Пискаревского проспекта

Новая четырехполосная дорога появится в Красногвардейском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга появится новая четырехполосная дорога. В Смольном утвердили ее строительство на рабочем совещании в понедельник, 6 июня. Об этом пишет «Мойка78».

- Новая четырехполосная дорога будет создана в створе Пискаревского проспекта от КАД до трассы «Санкт-Петербург – Матокса». Трасса должна улучшить транспортную доступность жилых кварталов между КАД и границей города, - пишет агентство.

Новая четырехполосная дорога будет проходить по территории Петербурга и Ленинградской области. Ее протяженность составит 800 метров. На перекрестке Пискаревского проспекта и Муринской дороги установят светофор, автобусные остановки и пешеходные тротуары шириной в три метра.

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