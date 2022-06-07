В Петербурге впервые пройдет Арктический салон

В Петербурге пройдет Арктический салон. Фото: vk.com/arcticsalon_spb

Арктический салон впервые пройдет в Петербурге. В конце августа город на Неве примет крупный форум, на котором расскажут о роли Северной столицы в развитии и освоении Арктики. Гостей ждут на территории Петропавловской крепости.

- Мероприятия пройдут в формате полярных станций, погружая всех участников в атмосферу арктических экспедиций, - сообщает пресс-служба петербургского Комитета по делам Арктики, который выступает организатором салона.

Для гостей форума будут организованы деловая и культурная программы. Молодежь заинтересуют квестами, а детям предложат интерактивные занятия и мастер-классы.

Глава Комитета Герман Широков отметил, что «Арктика совсем близко», а Петербург – один из ключевых игроков в ее развитии. И пригласил горожан узнать что-то новое.

Сроки проведения салона – 19-21 августа 2022 года.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.