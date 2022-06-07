В Петербурге водитель посадил за руль маленького ребенка

Ребенка за рулем заметили на Выборгском шоссе. Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские начали проверку в отношении водителя, который посадил за руль своей иномарки маленького сына. Машину с юным шофером за рулем заметили на Выборгском шоссе.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что мужчина, 1982 года рождения передал управление автомобилем «Сеат Леон» своему несовершеннолетнему сыну, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подтверждением необдуманного поступка стала запись с камеры телефона. Ее полиции предоставили другие водители, шокированные поведением владельца иномарки.

Сейчас на мужчину составили административный протокол, ему грозит штраф. Дальнейшие решения будут приняты по результатам проверки.

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