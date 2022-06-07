Двоих полуголых детей нашли на улице в Кингисеппе

В Кингисеппе на улице нашли маленьких детей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция и органы опеки Кингисеппского района Ленобласти ведут проверку обстоятельств ЧП с двумя полуголыми детьми, которых нашли на улице Кингисеппа. Сообщение о малышах, гулявших без присмотра взрослых, поступило по экстренному номеру 112 днем 6 июня.

- Во дворе дома по Крикковскому шоссе в полураздетом виде были обнаружены 4-летняя девочка и 2-летний мальчик, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Малышами занялись сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и врачи скорой помощи. По счастью, помощь медиков детям не понадобилась. На время разбирательства их отвезли в больницу. А полицейские занялись поисками родителей.

Оказалось, что 22-летняя мать попросила своего бывшего мужа, отца одного из детей, присмотреть за ними. Но того с утра вызвали на работу и он ушел, оставив детей дома в одиночестве. Мать вернуться не успела, и проснувшиеся малыши отправились не ее поиски.

Сейчас с детьми все хорошо, их судьбу решат органы опеки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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