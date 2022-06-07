Денег и ценностей на 5,5 млн рублей украли из дома главврача петербургской поликлиники

Дом главврача поликлиники обокрали на крупную сумму. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Выборгского района Петербурга ищет квартирных воров, которые обчистили частный дом главврача одной из петербургских поликлиник. Из жилища 41-летней женщины злоумышленники вынесли денег и ценностей на более чем 5,5 миллионов рублей.

- По словам потерпевшей, преступники отжали створку окна и проникли внутрь дома. Все произошло в период с 21 мая по 5 июня, - сообщает источник «КП-Петербург».

Добычей воров стали ювелирные украшения из золота, серебра и платины на 4,5 миллиона рублей, а также наличные деньги в сумме 1,1 миллиона рублей.

На месте происшествия уже побывали следователи, но пока злоумышленники не найдены. Возбуждено дело по статье «Кража».

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