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Происшествия7 июня 2022 12:17

Денег и ценностей на 5,5 млн рублей украли из дома главврача петербургской поликлиники

Удачливых воришек ищет полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дом главврача поликлиники обокрали на крупную сумму.

Дом главврача поликлиники обокрали на крупную сумму.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Выборгского района Петербурга ищет квартирных воров, которые обчистили частный дом главврача одной из петербургских поликлиник. Из жилища 41-летней женщины злоумышленники вынесли денег и ценностей на более чем 5,5 миллионов рублей.

- По словам потерпевшей, преступники отжали створку окна и проникли внутрь дома. Все произошло в период с 21 мая по 5 июня, - сообщает источник «КП-Петербург».

Добычей воров стали ювелирные украшения из золота, серебра и платины на 4,5 миллиона рублей, а также наличные деньги в сумме 1,1 миллиона рублей.

На месте происшествия уже побывали следователи, но пока злоумышленники не найдены. Возбуждено дело по статье «Кража».

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