Певица Манижа не приедет на фестиваль STEREOLETO в Петербурге

Сама Манижа в соцсетях написала, что ее "сняли с фестиваля" Фото: Олег ЗОЛОТО

Певица Манижа, которая представляла Россию на прошлогоднем Евровидении, не приедет на петербургский музыкальный фестиваль STEREOLETO. Здесь, согласно программе, она должна была выступить 13 июня.

– Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам, – говорится в официальной группе мероприятия «ВКонтакте». Запись об отмене выступления певицы датирована 7 июня.

Буквально день назад сама Манижа в своих соцсетях утверждала, что собирается выступить на STEREOLETO, однако 7 июня певица написала, что ее "сняли с фестиваля". Причины перемен не уточняются.

Фестиваль STEREOLETO пройдет 12 и 13 июня в «Севкабель Порту», сразу на трех сценах общественного пространства выступят Жанна Агузарова, IOWA, Леонид Агутин, Найк Борзов, группы «Дайте танк(!)», The Hatters, Shortparis, «Созвездие Отрезок», Pompeya и другие исполнители. Всего в программе заявлено 36 сольных артистов и коллективов.