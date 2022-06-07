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Наука7 июня 2022 13:16

Розовые шишки на елках напугали жителей Ленобласти

Ситуацию прояснил Росприроднадзор
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Росприроднадзор объяснил розовый цвет шишек на елках. Фото: СЗМУ РПН

Росприроднадзор объяснил розовый цвет шишек на елках. Фото: СЗМУ РПН

Жители Ленинградской области пожаловались в Росприроднадзор на…розовые шишки на елках. Странный окрас шишек обеспокоил людей, которые заподозрили проблемы с экологией. Однако все оказалось куда проще.

- Молодая женская шишка обыкновенной ели может быть, как зеленая, так и розовая, - отметили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

Если более подробно, то представители семейства сосновых - однодомные растения. То есть на одном дереве есть и мужское и женское начало. Мужские органы воспроизводства елок (микростробилы) похожи на желтые колоски.

А женские - макростробилы – шишки. Они могут быть как с зеленоватой, так и с красноватой окраской. Это свойство передается генетически и не означает того, что с деревом что-то не так.

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