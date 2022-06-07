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Общество7 июня 2022 13:26

Вышку сотовой связи убрали с дома в Павловске по требованию прокуратуры

Местные жители были уверены, что на них влияет вредное излучение
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
С крыши дома в Павловске убрали вышку связи. Фото: прокуратура СПб.

С крыши дома в Павловске убрали вышку связи. Фото: прокуратура СПб.

Прокуратура Пушкинского района добилась демонтажа вышки сотовой связи, которая стояла на крыше одного из домов в Павловске. На оборудование, установленное незаконно, и плохо влияющее на здоровье, пожаловались местные жители.

- Собственники квартир пояснили, что работа базовой станции нарушает нормы безопасности, а электромагнитное излучение от антенн способствует развитию опасных заболеваний, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сотрудники ведомства начали проверку и установили, что антенны и передающие устройства действительно стояли на крыше незаконно. Прокуратура направила представление телекомуникационной компании. По итогам все оборудование с крыши дома было демонтировано.

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