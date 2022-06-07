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Происшествия7 июня 2022 14:05

Соседка прокусила мошонку жителю Петербурга

Мужчине пришлось вызвать себе скорую помощь
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Петербуржца госпитализировали с прокушенной мошонкой после ночи с соседкой по даче.

Петербуржца госпитализировали с прокушенной мошонкой после ночи с соседкой по даче.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Соседка укусила жителя Петербурга за мошонку. 35-летний мужчина вызвал себе скорую помощь, потому что ему было совсем не до смеха. Реальную до неприличия история «КП-Петербург» узнала от источника в правоохранительных органах. Неизвестно самое главное – обстоятельства происшествия, был ли у пары страстный вечер, или же произошло вульгарное нападение.

- В три часа ночи в понедельник, 6 июня, в больницу доставили пострадавшего мужчину. У него диагностировали рваную рану на коже мошонки. По его словам, у него в квартире на улице Сикейроса была соседка по даче. Детали инцидента неудачливый ловелас не привел. Состояние мужчины оценили как удовлетворительное, его отпустили домой после оказания медицинской помощи, - сказал источник «Комсомольской правды в Петербурге».

Добавим, что полиция проведет проверку по факту травмирующей интимной ночи.