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Досуг8 июня 2022 8:26

«Алые паруса» пройдут в Петербурге 24 июня

Формат праздника определят позднее
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Алые паруса" пройдут в ночь с 24 на 25 июня.

"Алые паруса" пройдут в ночь с 24 на 25 июня.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о проведении праздника выпускников «Алые паруса». В нем указана и дата мероприятия – 24 июня. Фактически, она была известна давно, а сейчас все оформлено официально.

- В постановлении утверждена дата проведения и актуализирован состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также отмечается, что формат проведения «Алых парусов» будет определен позднее, с учетом эпидемиологической обстановки в города.

Ранее предполагалось, что праздник будет очным.

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