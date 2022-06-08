В Пулково поймали женщину, которая пыталась улететь в Европу по паспорту сестры

Пассажирка не смогла улететь в Европу по чужому паспорту. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пограничники петербургского аэропорта Пулково задержали простодушную женщину, которая пыталась улететь в Европу по паспорту сестры. Свой поступок гражданка России объяснила просто: у сестры есть шенгенская виза, а у нее – нет.

- В ходе опроса задержанная сообщила, что намеревалась отправиться в Испанию через территорию Турции по личным делам, - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

В итоге на пассажирку было возбуждено уголовное дело о попытке незаконного пересечения границы. Ей грозит от крупного штрафа в размере до 200 тысяч рублей до принудительных работ или даже лишения свободы на срок до двух лет.

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