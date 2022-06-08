В Петербурге соседки по общежитию устроили ожесточенную поножовщину

В Петербурге соседки по общежитию порезали друг друга ножом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в общежитии на улице Токарева соседки устроили поножовщину да так, что обе оказались при смерти. Женщин госпитализировали по больницам в тяжелом состоянии. О конфликте рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. Точной причины кровавой ссоры пока не узнали, но точно известно, что кулаки дамы использовали недолго – быстро схватились за ножи.

- Кровь была повсюду: на площадке, в лифте, на подоконнике. Первой женщине 32 года, второй 33. Сейчас они лежат в горбольнице №40. У 33-летней черепно-мозговая травма, пневматорокс, травма головы и груди, а также колото резанное ранение на туловище слева. Она в реанимации. У 32-летней женщины почти такие же травмы, только приникающих ранений в два раза больше, - говорит источник «Комсомольской правды в Петербурге».

Добавим, что полиция разбирается в ожесточенной потасовке. На месте происшествия были следователи. Возбуждено уголовное дело.