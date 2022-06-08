Москвичи-зацеперы пытались доехать до Петербурга между вагонами «Сапсана»

Зацеперы попытались доехать в Петербург из Москвы между вагонами поезда Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти транспортная полиция поймала двоих 19-летних москвичей. Парни пытались доехать до Петербурга между вагонами «Сапсана». По словам жителей Москвы, они хотели погулять по городу на Неве, но денег на билет у них не было. Нарушителям выписали штраф. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ на транспорте в среду, 8 июня.

- Полицейские поймали зацеперов, которые следовали между вагонами высокоскоростного поезда «Москва – Санкт-Петербург». Молодым людям не хватило денег на билеты, и они решили воспользоваться экстремальным способом добраться до Северной столицы. В погоне за бесплатным проездом «путешественники» рисковали своей жизнью и здоровьем, - говорится в сообщении.

Москвичам объяснили, что ездить между вагонами опасно. Также на них составили административные протоколы. «Зайцам» выписали штрафы в четыре тысячи рублей.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.