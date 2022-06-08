Мать-кукушка бросила ребенка в больнице Петербурга через два часа после родов

Малыша женщина оставила вместе с документами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В петербургском роддоме одна из рожениц бросила своего малыша, едва успев его увидеть. Женщина просто сбежала из больницы сразу после родов, предусмотрительно оставив в палате документы.

- Она родила утром 7 июня, а через два часа ушла из родильного отделения, оставив ребенка и документы, - сообщил источник "КП-Петербург".

Так судьба малыша оказалась в руках работников роддома. Пропажу матери-кукушки обнаружила заведующая отделением, о чем тут же сообщила в полицию. Оказалось, что для женщины это были не первые роды - родительских прав на двоих старших детей она уже лишена. Теперь, судя по всему, расти в дали от родной матери будет и третий малыш.