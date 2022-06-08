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Общество8 июня 2022 19:34

Бутики косметики L'Occitane открылись в Петербурге после двухмесячного простоя

Цены в магазинах стали ниже, чем перед закрытием
Кирилл МИНЯЙЛО
Магазины косметики L'Occitane снова работают в Петербурге

Магазины косметики L'Occitane снова работают в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Магазины французской косметики «L'Occitane» открылись в торговых центрах Санкт-Петербурга после двухмесячного простоя. Об этом пишут «Невские Новости».

Как сообщил управляющий партнер Fort Group Максим Левченко, цены в отделах стали ниже, чем перед закрытием.

- Магазины находятся в торговых центрах «Fort Group», «Европолис», «Сити Молл», «Лондон Молл», «Родео Драйв», «Южный полюс», «Академ Парк», «Пять озер», «Порт Находка», «Французский бульвар» и «Фиолент», - пишет агентство.

Магазины косметики открылись под той же вывеской, которая была раньше.

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