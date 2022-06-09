Губернатор поздравил жителей Петербурга с 350-летним юбилеем Петра I

9 июня - день рождения Петра Великого. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 июня в России отмечается 350-летняя годовщина со дня рождения императора Петра I. Царь, родившийся в Москве, стал неотъемлемым символом Петербурга. Не только как создатель города, но и как человек, прорубивший для России окно в Европу. Которым и стала Северная столица.

- Наш город стал центром юбилейных торжеств. Так же как год назад Петербург стал центром празднования 800-летия Александра Невского – святого, государственного деятеля и полководца, особо почитаемого Петром, - говорится в обращении Александра Беглова, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

По случаю юбилея основателя Петербурга, 9 июня объявлено в городе праздником. Запланировано множество мероприятий и торжеств, которые пройдут в течение года.

А для особо отличившихся горожан учрежден памятный знак «350 лет Петру Великому».

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