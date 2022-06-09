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Происшествия9 июня 2022 6:56

В Петербурге 5-летняя девочка получила разрыв внутренних органов в детском саду

Малышка упала на перекладину на площадке во время прогулки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ребенка госпитализировали из детсада с тяжелейшей травмой внутренних органов.

Ребенка госпитализировали из детсада с тяжелейшей травмой внутренних органов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

5-летняя девочка получила тяжелейшую травму на прогулке в детском саду. ЧП произошло около пяти вечера 8 июня в Калининском районе города. Малышка упала животом на перекладину с высоты около полутора метров.

- В полицию поступила телефонограмма, что из детского сада с ушибом живота, разрывом правой доли печени, в тяжелом состоянии госпитализирована девочка 2016 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сейчас по факту ЧП начата проверка, делом занялся следственный комитет. Все обстоятельства и причины инцидента будут установлены следователями.

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