Пропавшую девочку с аутизмом обнаружили в пруду на юго-востоке Петербурга

В петербургском пруду обнаружили пропавшую девочку с аутизмом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пруду на юго-востоке Петербурга обнаружили девочку с аутизмом. Ребенка несколько часов искала мать. По данным источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, родитель заявила в полицию о пропаже дочери днем во вторник, 7 июня. К счастью, на ребенка обратили внимания прохожие возле пруда на улице Дыбенко. Девочка не разговаривала и тряслась, ей вызвали скорую.

- Медики диагностировали у ребенка переохлаждение. Из-за аутизма состояние оценили как средней степени тяжести, она продрогла, ей было нелегко одной. Чудо, что ребенок не утонул, - говорит источник «КП-Петербург».

Добавим, что ребенка отпустили из больницы вместе с матерью. Полиция проведет с родителем профилактическую беседу и выяснит, почему она не усмотрела за ребенком.