Пациентка клиники Алмазова в Петербурге выпала из окна седьмого этажа

В клинике Алмазова в Петербурге трагедия - пациентка выпала из окна и разбилась на смерть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В клинике имени Алмазова в Петербурге 45-летняя пациентка выпала на улицу из окна на седьмом этаже. Все произошло около 14:00 в среду, 8 июня. По информации источника «КП-Петербург» из правоохранительных органов, женщину срочно госпитализировали в реанимацию. Известно, что пациентка проходила лечение в этом медучреждении.

- Инцидент произошел, когда в палате женщины никого не было. Обстоятельства устанавливаются, – сообщил источник «Комсомольской правды в Петербурге». – На месте работают следователи.

Добавим, что вскоре после падения из окна женщина скончалась от серьезных травм, ей не смогли помочь.