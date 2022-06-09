Полиция прервала секс пьяной парочки в парадной в Петербурге

В Петербурге полиция не дала пьяной парочке заняться непотребством в парадной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга пожаловался в полицию на сексуальные утехи пьяной парочки в парадной одного из домов на Краснопутиловской улице. Мужчина и женщина занимались непотребством средь бела дня – правоохранители выдвинулись на место после 13:00. Тем более, заявитель высказал подозрение, что женщина не отдает себе отчет в действиях, поскольку сильно пьяна, так что, возможно, ухажер пытается ее изнасиловать.

- Полицейские застали на втором этаже пьяных граждан. Женщина практически не стояла на ногах, ее отдали медикам, которые отвезли ее в больницу. Известно, что даме 53 года. А мужчине – 38 лет. Пока не ясно, кем они приходятся друг другу, проводится проверка, - сказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Пока не сообщается, какие санкции могут применить к нему.