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Происшествия9 июня 2022 9:25

Полиция прервала секс пьяной парочки в парадной в Петербурге

Женщину госпитализировали в больницу, она практически не стояла на ногах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге полиция не дала пьяной парочке заняться непотребством в парадной.

В Петербурге полиция не дала пьяной парочке заняться непотребством в парадной.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга пожаловался в полицию на сексуальные утехи пьяной парочки в парадной одного из домов на Краснопутиловской улице. Мужчина и женщина занимались непотребством средь бела дня – правоохранители выдвинулись на место после 13:00. Тем более, заявитель высказал подозрение, что женщина не отдает себе отчет в действиях, поскольку сильно пьяна, так что, возможно, ухажер пытается ее изнасиловать.

- Полицейские застали на втором этаже пьяных граждан. Женщина практически не стояла на ногах, ее отдали медикам, которые отвезли ее в больницу. Известно, что даме 53 года. А мужчине – 38 лет. Пока не ясно, кем они приходятся друг другу, проводится проверка, - сказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Пока не сообщается, какие санкции могут применить к нему.