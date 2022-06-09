Любимая ягода Петра Первого зацвела в Петербурге в день его рождения

Но ягоды еще не поспели. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

В Петербурге и Ленинградской области 9 июня 2022 года зацвела морошка. Самая первая ягода, по словам зоолога Павла Глазкова, распустилась в первые дни июня, раньше срока. Плоды уже появились, но еще пока не дозрели.

- Любимая ягода Петра Первого зацвела в День его рождения. В лесу цветников так много, что я с уверенностью могу сказать, сезон будет урожайный. Быстрому цветению поспособствовало большое количество снега. Еще отсутствие дождей и сильной жары благоприятно повлияло на урожай. Так что в июле или еще раньше можно уже собирать, - пояснил зоолог Павел Глазков.

Морошка растет на болотистой местности. В Петербурге и Ленинградской области ее можно найти практически в любом районе. Но заядлые ягодники выделяют особо богатые места: Тосненский, Всеволожский, Волосовский и Кировский.