Купальный сезон в Петербурге начнется к 20-м числам июня

До купального сезона осталось совсем чуть-чуть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Летнее тепло наконец-то пришло в Петербург. Но пока его недостаточно, чтобы прогреть воду в реках, озерах вокруг Петербурга и, конечно, в Финском заливе. Пока что термометры при замерах показывают +13…+14 градусов, что явно недостаточно для комфортного купания. Но к третьей декаде месяца ситуация должна поменяться.

- Уже к 15 числу в небольших водоемах температура воды приблизится к комфортной. А в Финском заливе открывать купальный сезон можно будет к 20-м числам, - рассказал «Мойке 78» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Нормально» для воды, это 18-20 градусов со знаком плюс. Тогда купание проходит комфортно. Основное место пляжного отдыха – Курортный район. Но и тем горожанам, которые вместо побережья Финского залива выберет воды Невы, тоже можно будет окунуться в воду.

Другой вопрос, что мало какой из пляжей Петербурга одобрен для купания Роспотребнадзором.

В целом, купальный сезон продлится в Северной столице и в августе. Но такой жары, как в прошлом году, синоптики не обещают.

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